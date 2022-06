Kommune skal igen spare millioner - her er besparelserne

Silkeborg Kommune har i dag besluttet at spare samlet 84 millioner kroner svarende til to procent på budgetterne i år.



Det har Økonomi- og Erhvervsudvalget tirsdag aftalt, og der er altså ikke tale om et deja-vu, selv om det kun er to år siden, der senest blev sparet 70 millioner kroner.

Denne gang er den samlede besparelse en smule større, og borgmester og udvalgsformand Helle Gade (S) forstår godt, hvis borgerne bliver bekymrede.

- Jeg kan godt forstå, at man har en bekymring, når man snakker besparelser generelt i kommunerne, og jeg vil også sige, at når vi kigger ind i vores budgettal for 2023, men jeg synes også, vi har brug for at rive plastret af og så træffe de her benhårde beslutninger nu, så vi skaber noget ro for fremtiden i stedet for hele tiden at gå i det her vakuum, siger Helle Gade.