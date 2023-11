Kommune opretter børneskove

Silkeborg Kommune opretter fra næste år tre børneskove. Det sker i Ans, Them og Skægkær.

Skovene skal give børn og familier mulighed for at komme ud og boltre sig i skovene. Det gør børn nemlig meget mindre nu, end de gjorde tidligere, lyder argumentet i en pressemeddelelse på kommunens hjemmeside.

- Vi ser, at naturen har mistet sin betydning som social arena, og at børn er halvt så meget i naturen, som da deres bedsteforældre var børn. Det er tendenser, vi ønsker at påvirke i positiv retning ved at arbejde med projekt børneskove og herved åbne børnenes øjne for skovens dyr, planter og træer, siger Johan Brødsgaard (R), viceborgmester og udvalgsformand for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.

De tre børneskove vil være kendetegnet ved, at der ikke er hegn og ingen traditionelle legepladser. I stedet skal børnene selv skabe et legerum i naturen.

Der vil blive lavet et område i skovene, der er overdækket med mulighed for at spise i læ og lave bål.

Der vil være elementer som væltede træstammer, stier, marksten at kravle på og andet, der giver lyst til leg, bevægelse, fordybelse og læring.