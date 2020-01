Kommune lækkede 537 personnumre

Silkeborg Kommune beklager, at en fejl har betydet, at 537 personnumre blev sendt til en borger. Foto: Ólafur Steinar Gestsson - Ritzau Scanpix

CPR-numrene på 537 borgere blev tidligere på måneden sendt ud til en person, der havde søgt aktindsigt i en sag om vindmøller og solceller ved Marsvinslund.

Silkeborg Kommune erkender fejlen og vil arbejde på at forhindre, at det kan ske igen.

Tidligere på måneden fik borgeren svar på sin aktindsigt og modtog materialet, cirka 1100 sider, fra kommunen digitalt via et link.

TV2 ØSTJYLLAND har snakket med personen, som ikke ønsker sit navn frem men fortæller, at vedkommende er chokeret over, at det kan ske, og kalder det en skandale.

Vedkommende tog straks fat i kommunen, da denne opdagede, at der i linket var personfølsomme oplysninger på en masse borgere i området omkring Marsvinlund.

Kommunen beklager fejl

TV2 ØSTJYTLLAND har onsdag morgen og formiddag forsøgt at få fat i Lotta Dybdahl Sandsgaard, teknik- og miljøchef i Silkeborg Kommune, men foreløbigt uden held.

Til kommunens hjemmeside siger hun:

- Vi er meget kede af denne hændelse. Det er selvfølgelig beklageligt. Vi har fjernet adgangen til materialet, så snart vi blev opmærksomme på fejlen.

Ifølge Silkeborg Kommune er de personfølsomme oplysninger kun sendt til denne ene person, og fejlen er blevet meldt til Datatilsynet.

- Der er tale om en menneskelig fejl, som vi vil gøre vores yderste for ikke gentager sig. Derfor kigger vi nu vores procedurer for aktindsigt efter i sømmene, siger Lotta Dybdahl Sandsgaard.

De personer, hvis personfølsomme oplysninger er blevet lækket, har alle modtaget en meddelelse fra kommunen om sagen.

Kommunen har ligeledes deaktiveret linket og bedt vedkommende, der modtog materialet, om at slette oplysninger. Det fortæller personen, at denne har gjort.

Vedkommende fortæller ligeledes, at denne er tryg ved, at Silkeborg Kommune håndterer sagen på en kompetent måde herfra.