Kommune i pengenød - truer med at sløjfe gratis parkering

Byens forretninger har kunnet mærke en positiv effekt, da kommunen indførte ordningen.

- Det betyder, at vi har flere kunder igennem, og vi har gladere kunder, der ikke nødvendigvis skal stresse helt så meget, når de skal rundt, fordi de har en parkering, der udløber lige om lidt, siger Mikkel Yerst, indehaver af Yerst Glas, til TV2 ØSTJYLLAND.

Deler bekymring

Ved at fjerne gratis parkering og hæve taksterne vil kommunen få de fem millioner kroner, de mangler. Formanden for Plan- og Vejudvalget deler dog frygten for kundenedgang med de handelsdrivende.

- Det er også den største bekymring, jeg har, siger han og fortsætter:

- Men når jeg snakker med detailhandlerne her i Silkeborg, siger de også samtidig, at vi siden 2019 har fået moderniseret vores gågadeanlæg for et tocifret millionbeløb. Det er de rigtig, rigtig glade for, og det tror de rent faktisk også betyder noget, siger Martin Jakobsen.



Kommunen skal træffe beslutning om parkeringsordningens fremtid til august.