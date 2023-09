Kommune dropper besparelser for millioner

Der er huller i osten, men de er langtfra så store, som kommunen først havde varslet.

Byrådet i Silkeborg har netop vedtaget næste års budget, og her gemmer sig en sjælden positiv nyhed under feltet 'besparelser'.

Da budgettet for 2024 tidligere i processen blev behandlet i økonomi- og erhvervudvalget, var der lagt op til besparelser på 78 millioner kroner for at få de økonomiske ender til at mødes i Silkeborg Kommune.

Men da budgettet blev vedtaget tirsdag aften, var der godt ny, oplyser Silkeborg Kommune på sin hjemmeside.

Ældre og børn slipper

Der er nemlig dukket nye indtægter op i kommunekassen, og byrådet kan dermed annullere flere planlagte besparelser. Finansieringen stammer fra højere skatteindtægter fra flere borgere i kommunen.

Desuden forventer Silkeborg Kommune at få nye indtægter fra regeringens kommende finanslov, nye foreløbige skøn for ejendomsskatter samt et højere skøn for provenuet af af såkaldt 'selvbudgettering'.

- Det er ekstra penge, som vi bruger til at annullere planlagte besparelser på 19,3 mio. kr. med, siger borgmester Helle Gade (S) til kommunens hjemmeside.