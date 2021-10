Kommune brugte 360.000 kroner på handicapløsning: - Den er helt ubrugelig

Silkeborg Kommune har ellers brugt 360.000 kroner på de to ramper, der nu kritiseres for blandt andet at være for stejle til kørestolsbrugere.

- Det er ringe, for det kan blive en farlig tur ned af rampen, og der er ikke nogen reposer. Og det er rigtig ringe, at man selv skal medbringe en særlig kørestol, der kan komme i vandet, siger seniorforsker Sidse Grangaard.