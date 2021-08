Klar til at købe ikonisk ejendom: - Vi arbejder på et bud

Silkeborg Kommune vil af med Oustruplund, og står det til de nuværende lejere, Oasehøjskolen, bliver den nu herre i eget hus.

Det fortæller den kristne folkehøjskoles forstander.

- Vores bestyrelse arbejder på at sætte finansiering sammen til et bud, fortæller forstander Jakob Bjerrum Swartz til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har hele tiden sagt, at vi er rigtig glade for at være her, og vi er i fuld gang med at engagere os i lokalområdet. Vi regner med at være her i mange år, og det betyder, at vi bliver nødt til at købe skolen, og det vil vi også rigtig gerne, fortsætter han.