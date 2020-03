Kig op: Helikoptere flyver formationsflyvning over Østjylland

Forsvaret afholder i dag formationsflyvning på himlen over Silkeborg. Foto: Flyvevåbnet

Er det en fugl? Er det et fly?

Nej. Det er syv af Forsvarets Fennec-helikoptere og en enkelt EH101-helikopter, som klokken 12:14 flyver formationsflyvning over Silkeborg.

Klokken 11:30 flyver de ud, og klokken 12:14 forventer man, at de vil kunne ses på himlen over Silkeborg.

Flyvningen er et led i træningen, men markerer også at Fennec-flåden har rundet 80.000 flyvetimer, siden de første blev leveret til Danmark for 30 år siden.

Dengang skulle de bekæmpe kampvogne med guidede panserværnsvåben, men de seneste to årtier er de overgået til at lave overvågning, eftersøgning og lettere transportopgaver i stedet. Herunder både i Irak og Afghanistan.

I dag anvendes de især som støtte til specialoperationsstyrkerne, Politiet og det civile beredskab, hvor de hyppigste opgaver er at eftersøge forsvundne personer til lands og yde støtte til kriminalitetsbekæmpelse.