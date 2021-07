Kevin trodser sit handicap: Cykler og står på paddleboard

Efterfølgende var Kevin afsted tre-fire gange, inden corona lukkede ned for det meste af Danmark og også Kevins ture på vandet.

Men den tid har han brugt fornuftigt. Han har sat sig et mål. Han vil kæmpe for at stå på sine knæ og paddle. Og det skal nok lykkedes, forsikrer hans mor.

- Forrige år stod han på sine knæ, hvor instruktørerne trak ham rundt. I det øjeblik, hvor han paddlede selv, så mistede han balancen, men Kevin er en fighter, og han skal nok klare det, fortæller Susanne Kjeldsen.

Måske smitter håbet og viljen

Og noget tyder på, at Susanne Kjeldsen får ret.



Kevin var afsted for første gang i år den 22. juni sammen med formanden for SUP for alle Jeanel Thanning.

Og her kan hun berette om, at de tre instruktører er blevet til en, og at modvind og vindstød på op til 14 meter i sekundet ikke kunne slå Kevin ud af kurs.