Kendte kæmper for at bevare fodboldklub på danske hænder

I en video på Instagram opfordrer skuespilleren Brian Lykke og musikeren Simon Kvamm til, at man støtter en underskriftsindsamling , der kæmper for at bevare superligaklubben på danske hænder.

To markante stemmer fra kulturens verden blander sig nu i debatten om salget af superligaklubben Silkeborg IF til den amerikanske investeringsfond Trivela Group.

I opslaget gør Kvamm og Lykke op med holdningen om, at det er nødvendigt at rejse stor kapital for at være med i toppen af dansk fodbold.

- For os er vækst ikke svaret på alting. Der må være grænser for, hvor meget man skal se alt i livet som investeringscases. I hvert fald skal man ikke tale om det, som om vi ikke har et valg. Vi venter gerne mange år (måske for evigt) på at vinde en titel, hvis det foregår på en præmis, der bibeholder en smule forbindelse til foreningstanken, står der i den medfølgende tekst.

Silkeborg IF ønsker ikke at kommentere opslaget over for TV MIDTVEST ud over, at "Simon Kvamm og Brian Lykke er i deres gode ret til at mene sådan".

- Prototypen på en, der bliver meget følelsesladet

Simon Kvamm har tidligere i en story på Instagram gjort opmærksom på sin utilfredshed med Silkeborg-ledelsens beslutning om at sælge aktiemajoriteten til amerikanerne.

- Sig mig er det 1/4. Er det Herning? Vores hæderkronede forening fra 1917 skal simpelthen sælges … til USA, skrev han den dag salget blev offentliggjort.

Dengang sagde SIF-direktør Kent Madsen til TV MIDTVEST, at Simon Kvamm var "prototypen på en, der bliver meget følelsesladet".

- Og jeg forstår godt alt det der. Men der er bare ikke nogen af dem med alle de mange følelser og mange meninger om, hvordan man burde gøre det, der tilbyder, hvordan man løfter den her ejersituation, sagde Kent Madsen.

Kvamm og Lykke understreger i opslaget på Instagram, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.