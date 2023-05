Kendt kro har brugt to millioner kroner på vild ombygning

- Den måde som det her været på, hvor vandet har stået op ad kroens vægge så længe og så mange gange i løbet af et år. Det kan kroens bygninger simpelthen ikke holde til det, siger Kathrine Leth Nielsen.

I hvert fald har kroen siden påske arbejdet på at sikre de gamle bygninger, og nu er de kun lidt græs og en pumpe fra at være færdige.

Arbejdet med klimasikringen blev der taget hul på for over to måneder siden.

Både en ny brønd og en stor pumpe er en del af sikringen mod kommende vandmasser.



Derudover er haven hævet op til 1,2 meter, så de kan modstå de mest ekstreme mængder vand. En halv meter højere end det værste, ejerne har oplevet.

50.000 stjerneskud

Hele projektet har kostet ejerne mere end to millioner kroner af egen lomme, så for at pengene kan tjenes hjem, skal der langes en del serveringer over disken.

- Vi skal sælge 50.000 stjerneskud for at tjene det ind, siger Dragan Sljivic, der er direktør og medejer.

Ved udsigten til målet er lettelsen stor over at slippe for søvnløse nætter og store bekymringer.

- Det bliver dejligt at komme af med bekymringerne, hver gang det regner, siger Kathrine Leth Nielsen.