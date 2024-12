Kaj fik lov til at bygge nyt hus, men så begyndte fire års bitter strid

Skal der være en eller to etager på huset. Det er der stor uenighed om blandt de lokale i byen Virklund ved Silkeborg. - Det har jo været et meget træls og langvarigt forløb, hvor det har kostet os rigtig mange penge, som vi aldrig får igen, fortæller Kaj Søgaard. Hans hus er gået fra at være en almindelig byggesag, til et spørgsmål om, hvorvidt reglerne for et helt boligområde, skal ændres.

Jeg opfatter ikke, at der er nogen form for nabokrig, jeg synes faktisk, at vi har et godt miljø herude Hans Christian Jul Sørensen, husejer, Virklund

Striden har varet i over fire år og har fået så stor politisk opmærksomhed, at den nu er havnet hos byrådet i Silkeborg. De skal tirsdag beslutte, om lokalplanen i området skal ændres, så Kaj Søgaards hus kan godkendes. Ender de med at beholde den gamle lokalplan, så vil det få store konsekvenser for hans familie. - Det vil betyde, at vi skal rive to tredjedele af huset ned. Noget, som jeg ikke ved, om man får erstatning for. Jeg står faktisk med et hus, som bare er lige til skrot, for jeg har ikke nogen byggetilladelse, siger Kaj Søgaard.

Kaj Søgaard mener kun det giver mening at lave lokalplanen om, da den er for forvirrende og flere hus ikke overholder den i dag.

I hele processen har naboer og beboere i området vist deres utilfredshed med projektet. En af dem er Hans Christian Jul Sørensen, som bor på nabogrunden. - Vi kæmper for et lavt byggeri med luft på grundene og frygter, at området får en anden karakter. Det bliver tættere, og det ønsker vi ikke, siger han. Først ja, så nej, så ja og så nej igen Det startede ellers godt, da Kaj Søgaard fik en byggetilladelse af Silkeborg Kommune tilbage i 2019. Det ændrede sig dog hurtigt. For da han går i gang med at bygge, klager naboer over, at han bryder lokalplanen ved at bygge et hus i to plan.

Jeg tror, jeg har fået nogle bogstaver i mit liv nu, som jeg ikke kommer af med igen Kaj Søgaard, husejer, Virklund

Kaj Søgaard fik sendt en ny byggetilladelse, hvor han havde ændret tegninger, så de overholdt lokalplanen, og igen fik han en byggetilladelse. Men klager fra naboer fik sendt den i Planklagenævnet, hvor byggeriet blev underkendt. Kaj Søgaard har svært ved at forstå, hvorfor der er blevet klaget over hans hus. - Det hus, vi har tegnet, var faktisk lavere, end det man må bygge, nu er vi tvunget til at bygge det højere, da der skal hældning på, siger han.

Her er de mulige ændringer i lokalplanen Ifølge forvaltningen i Silkeborg Kommune, vil den nye lokalplan 41-013 for boligområdet syd for Vesterlundvej i Virklund, muliggøre: Boliger i 2 etager (tidligere op til 1 1/2)

Bebyggelsesprocent på 30 procent (tidligere 25 procent)

Terrænregulering op til 0,5 meter (tidligere 0)

Både bebyggelsesprocent og terrænregulering er der tidligere givet dispensation for, da kommuneplanen giver lov til flere ting, end den gamle lokalplan. arrow-down

I et forsøg på at undgå sager som denne, valgte et stort flertal i Plan- og Vejudvalget i sommeren 2024 at ændre lokalplanen, så den havde samme regler som i resten af kommunen. Men det er lokale som Hans Christian Jul Sørensen godt utilfredse med. - Det hele startede med en forvaltningsfejl, og her fire år efter vil man så presse en ny lokalplan ned over området med entydige forøgelser af byggemulighederne, siger han. Ingen krigszone Over 100 beboere i området og udenfor området har protesteret gennem årene, og det har ifølge Kaj Søgaard skabt en dårlig stemning mellem naboer. Men det er Hans Christian Jul Sørensen ikke enig i. - Jeg opfatter ikke, at der er nogen form for nabokrig, jeg synes faktisk, at vi har et godt miljø herude, siger han.

Det er populisme af værste skuffe. Der er ingen argumenter for, at den nye lokalplan ikke bliver bedre end den gamle Lars Hansen, medlem af Plan- og Vejudvalget, Silkeborg Kommune, SF

Men på den anden side af hækken har det haft langt større konsekvenser efter fire års kamp om Kaj Søgaards ufærdige hus. - Jeg tror, jeg har fået nogle bogstaver i mit liv nu, som jeg ikke kommer af med igen. Der har været så meget had og store konsekvenser følelsesmæssigt. Vi bliver aldrig de samme mennesker igen, fortæller Kaj Søgaard. Accepterer ikke beslutning Normalvis er en sag afgjort, når et politisk udvalg har besluttet at ændre en lokalplan, men sådan blev det ikke. Byrådspolitiker og medlem af Plan- og Vejudvalget, Jan Beck-Nielsen fra Liberal Alliance har nu valgt, at hele byrådet skal tage stilling til de nye regler. - Når jeg bliver kontaktet af så mange kollegaer, som gerne vil give deres meninger til kende i sagen, så ser jeg ingen anden udvej, end at få det ind i byrådet, siger Jan Beck-Nielsen.

Her er det lokalområdet, som vil blive omfattet af den nye lokalplan, hvis det bliver vedtaget i byrådet.

Men den beslutning er Lars Hansen fra SF, der også sidder i Plan- og Vejudvalget, uenig i. - Jeg er sådan lidt dobbeltmoralsk. Jeg accepterer, at man kan bringe en sag ind i byrådet, men måden, man gør det på, er barnagtigt, siger han. Ifølge Lars Hansen har forvaltningen i kommunen vist, hvorfor der er behov for en ny lokalplan. - Det er populisme af værste skuffe. Der er ingen argumenter for, at den nye lokalplan ikke bliver bedre end den gamle, siger Lars Hansen. Tirsdag aften, 17. december, bliver det hele afgjort, når byrådet i Silkeborg Kommune skal beslutte, hvordan borgere i fremtiden må bygge huse i området.