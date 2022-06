Kæmpede mod sin krop: Nu har Lea lært at leve med overvægten

Lea Gaulshøj Thomsen fra Silkeborg har kæmpet en kamp mod sin krop. Hele sit liv har hun været overvægtig. Det har givet anledning til dystre tanker i hverdagen.

- Det kan være at tage elevatoren og blive stresset over, at der står, at der kan være seks mennesker eller 360 kilo, og så ved jeg godt, at jeg er meget langt fra at veje 60 kilo. Er jeg så for tung til det?



Skammen over overvægten har fyldt meget. Men ikke længere.



- Nogle gange har jeg tabt mig rigtig meget. Men så har jeg også taget det hele på igen. Jeg havde brug for at gøre noget andet og træde ud af den her kamp med min krop.