Kæmpe succes: 10 gange mindre gummi i naturen

Kunstgræsbanerne er truet på livet - men nu kan der måske være godt nyt på vej. Nye resultater fra en særlig kunstgræsbane i Silkeborg viser nemlig, at kun fem kilo gummigranulat er sluppet ud fra banen på et år. Til sammenligning vil EU fastsætte et øvre loft på 66 kilo granulat på et år. Derfor glæder resultatet Luis da Silva Martins (R), der er medlem af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.

Luis da Silva Martins er glad for de nye resultater.

- Jeg havde ret store forventninger til projektet og jeg er meget positivt overrasket over de resultater, som analyserne viser, siger politikeren og tilføjer:

- Kunstgræsbaner kan bidrage til både bredden, eliten og lokalområderne. Og nu viser resultaterne her, at vi kan gøre noget ved de miljømæssige udfordringer.

Flere nye tiltag Det specielle ved kunstgræsbanen i Silkeborg er hegnet rundt om. Hegnet skal hjælpe ved at holde granulatet inde på fodboldbanerne. Så er der en særlig indgang for spillerne, hvor skoene skal bankes af på en form for dørmåtte, inden de træder ud af banen. Derudover er de også opmærksom på granulat, som udstyr kan slæbe ud fra banen.

Der er mange regler ved de nye baner. Foto: Silkeborgbanen

Når en kunstgræsbane normalt skal vedligeholdes, bruger man både traktor og andet tungt udstyr. I Silkeborg er greenkeeperen begyndt at rengøre det tunge udstyrs overflader med trykluft, når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet på Silkeborgbanen. Analyser fra Teknologisk Institut viser, at der efterfølgende findes meget lidt gummigranulat på udstyret, når det har forladt banen. Kan være fremtiden Luis da Silva Martins tror på, at metoden i Silkeborg kan være fremtiden for kunstgræsbaner.

- Jeg synes, at der er perspektiver i det her projekt. Ikke kun for Silkeborg, men også i en større kontekst.

Hegnet sørger for, at gummigranulatet ikke ryger ud i naturen. Foto: Silkeborgbanen