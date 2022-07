Kæmpe styrt: Østjysk Tour-rytter slipper uden brud

Emma Norsgaard røg på hospitalet, efter at hun torsdag styrtede og udgik af Tour de France Femmes, men hun er sluppet uden brud på knogler.

Det oplyser hendes hold, Movistar, fredag på Twitter.

Hun forbliver dog under medicinsk observation, indtil der er gået 24 timer efter styrtet, lyder det. Det sker for at vurdere, om der opstår følgevirkninger.

- Jeg er okay og rejser hjem til Girona i dag. Jeg har bare brug for hvile, men ellers er det okay, siger Emma Norsgaard i en video på Twitter, hvor man kan se, at hun har fået armen i slynge.

Den 23-årige dansker, der er født og opvokset i Silkeborg, var en del af et kæmpestort styrt, som trak nærmest halvdelen af feltet i asfalten.