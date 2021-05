Jysk-arvings millionvilla hårdt medtaget efter brand

Den 576 kvadratmeter store ejendom, som ifølge Midtjyllands Avis siden 2017 har været ejet af Lars Larsens' søn Jacob Brunsborg, der er formand for Lars Larsen Group, var under renovering, da branden opstod.

Derfor var der heller ingen personer til stede i villaen.

Den historisk ejendom er dog hårdt medtaget, fortæller Anders Simonsen.

- Der er sket ret store skader. En stor del af 1. sal er fuldstændig ødelagt, og noget af taget er brand ned. Og der er også store vandskader i stuen, siger han.

Branden genopstod onsdag morgen

Branden viste sig også, at være sværere at få bugt med end først antaget.

Brandvæsenet forlod ejendommen kort før klokken 01.00 natten til onsdag, da de troede, at den var under kontrol. Men her til morgen måtte de igen rykke ud.

- Vi troede, at vi havde slukket det hele, så vi kørte hjem, men her til morgen kommer der så en skovarbejder forbi ejendommen, som kan se, at det ryger lige kraftigt nok, fortæller Anders Simonsen.