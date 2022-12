Jul for 80 personer: Nu høstes frugten af flere dages forberedelse

Mens mange lige nu er i gang med syslerne derhjemme, er forberedelserne i fuld gang i Lunden i Silkeborg. Her skal julemiddagen nemlig gøres klar til lidt flere end hos de fleste.

Her er der inviteret til gratis jul for alle, som har lyst, og det havde over 80 personer, der har meldt sig til arrangementet.

Claus Friis, der er formand for Culture City Silkeborg, fik ideen til den fælles jul i Lunden sammen med et andet bestyrelsesmedlem i november, og de kastede sig over opgaven.