Josefines mareridt: Nu svarer Instagram

Vedkommende havde via Josefine Bjørn Knudsens e-mail fået mulighed for at ændre koden til hendes Instagram-konto.

- Det har været nogle sindssygt skræmmende dage. Nu havde han adgang til det her, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.



Kan altid blive bedre

Til sidst lykkedes det hende at få sin konto tilbage - men først efter et par dage og med hjælp fra Bloggers Delight. Meta fortæller, at man hele tiden arbejder på at blive bedre i forhold til at hjælpe brugerne.

"Vi forsøger også at hjælpe vores brugere så meget som muligt ved at tilbyde en række værktøjer og sikkerhedsfunktioner, men vi kan altid blive bedre og det arbejder vi konstant på, ikke mindst i betragtning af, at hackerne også bliver dygtigere," lyder det i det skriftlige svar fra Peter Münster.

Desuden lyder opfordringen fra det sociale medie, at man altid skal anmelde det, hvis man er blevet hacket, så sagerne kan undersøges nærmere.

"Det kan variere meget, hvor længe det tager at gendanne hackede profiler, da sagerne har forskellige grader af kompleksitet," lyder det i mailen fra Meta.