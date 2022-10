Jonas ville indsamle 2500 kr, men det blev meget mere

Selvom det lange hår havde taget ham lang tid at gro, er han glad for at kunne hjælpe andre, der kæmper mod kræft - og håret er han også endt med at være glad for.

- Jeg synes, det er sejt, at der er mange, der har støttet, og at jeg kan hjælpe andre. Jeg har vænnet mig til det korte hår nu og tror, jeg kommer til at have det lidt tid endnu, siger Jonas Bak Larsen.