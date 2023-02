Jørgen og King står op midt om natten for at hjælpe dyr i nød

De to udgør et makkerpar på en mission.

- Jeg vil gerne undgå at dyr lider. Så hvis dyret er så skadet, at det ikke kan leve videre på fornuftig vis, så afliver jeg det, siger Jørgen Olsen.

Jørgen Olsen har to hunde, som han har trænet. De er begge to meget ivrige efter at komme med, når telefonen ringer.

Det er blot en hobby for silkeborgenseren, der dog bruger op til 50 timer om ugen på det ved siden af sit job som ambulanceredder.



- Folk studser mest over, hvorfor jeg gider stå op klokken to om natten og se efter et dyr, der måske og måske ikke er der. Men jeg brænder for det, sådan er det vist bare.



Måtte aflive med køkkenkniv

Langt de fleste bakker op om Jørgen og Kings arbejde. Men der er også dem, der ikke kan forstå, hvorfor de tager ud for at aflive dyret.

Kan du ikke køre det til dyrlægen i stedet, lyder spørgsmålet ofte.

- Hvis jeg kan komme til dyret, så er det, fordi det ikke er i stand til at flygte. Det ville gøre ondt være at begynde at løfte sådan et dyr op, løfte det ind i en bil, hvor det overhovedet ikke hører hjemme, og så køre det hen til dyrlægen for at gips på. For mig handler det om, at de ikke skal lide, siger Jørgen Olsen.



Men der er også tilfælde, hvor dyret ikke bliver aflivet.

- Hvis ikke jeg kommer i nærheden af det, så er det som regel, fordi det har det okay og kan leve videre, siger hundeføreren.