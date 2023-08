Jette snublede i oversvømmet gade: Det endte med 16 dage i koma

Jette Bach og hendes mand Lars Hansen var på tur rundt i Danmark, da Nordjylland blev ramt af et stort skybrud i sommeren 2021. Gaderne var oversvømmede, for kloakkerne kunne ikke håndtere den store mængde nedbør på kort tid, og på et tidspunkt stod Jette Bach og Lars Hansen og betragtede en "paddehattesky" af vand, der stod op fra et dæksel. - Det så jo sjovt ud, for det ser man ikke så tit, men jeg blev klog af skade. Jeg har virkelig fået respekt for sådan noget beskidt vand, siger 63-årige Jette Bach, der bor i Vium nord for Silkeborg. Det viste sig nemlig, at Jette skulle ende med at blive én af de omkring 10-30 danskere, der ifølge Statens Serum Institut hvert år bliver diagnosticeret med leptospirose - også kendt som "rottesyge". Leptospirose er en såkaldt zoonose, som man kalder sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker.

Leptospirose Leptospirose - også kaldet rottesyge - skyldes infektion med bakterier af arten Leptospira.

I Danmark diagnosticeres der mellem 10 og 30 tilfælde af leptospirose årligt. Det er fortrinsvis hos personer, der er erhvervsmæssigt udsat for smitte fra rotte- eller museurin. Det er eksempelvis personer, der arbejder i åer, med ferskvandsfiskeri, på dambrug, med renovation eller i kloakker.

Symptomerne på leptospirose er især i starten ofte ukarakteristiske og kan minde om influenza. Ofte ses høj feber, hovedpine, muskelsmerter (særligt i læg og lænd), små blodudtrædninger under huden og rødsprængte øjne.

De fleste vil ikke blive alvorligt syge af infektionen, men i nogle tilfælde vil patienten udvikle en langt mere alvorlig sygdom kaldet Weils sygdom. Ved Weils sygdom ses relativt hurtigt opstået multiorgansvigt, hvor særligt funktionen af lever, nyre og blodets koagulationssystem er påvirket. Kilde: Statens Serum Institut.

Faldt om med hjertestop Onsdag advarede Mette Møller Nielsen, der er chef for Arbejdsmiljø og Byggeri i Dansk Industri om, at den ekstremt våde sommer, vi oplever i år, kan føre til større risiko for smitte med rottesyge, som i værste fald kan være dødelig. Det er ofte folk, som har et job med relation til vandløb eller kloakker, der bliver smittet med sygdommen, men det sker altså også for folk som Jette Bach, der blot var ekstremt uheldig. Under opholdet i Thisted tager hun sammen med sin mand ind på en McDonald's, og på vej tilbage til bilen stopper de op og betragter de oversvømmede gader, ligesom så mange andre i området. På et tidspunkt snubler Jette, fordi hun ikke kan se, at hun går lige ved kantstenen. Det er umuligt for hende at se igennem vandet. - Jeg slår hul på begge mine knæ, og det efterlader to åbne sår. Det var ikke noget særligt, så jeg spekulerede ikke videre over det i dagene efter, men så blev jeg skidt tilpas, siger Jette Bach.

quote Jeg får klinisk hjertestop. Ja, det er Lars, der har fortalt mig alt det her, for jeg husker jo ingenting selv Jette Bach

Hun faldt om om tirsdagen, og det er fredag i ugen efter, at hun pludselig mærker noget forandre sig indeni. Hun har ondt i armene, benene og hovedet, og hun tænkte, det var migræne, for det havde hun indimellem. Hen over weekenden får hun det værre, og hendes mand kontakter til sidst lægevagten, som de kører ind til. Her falder Jette Bach om i det sekund, hun sætter sig på en stol på lægens kontor. - Jeg får klinisk hjertestop. Ja, det er Lars, der har fortalt mig alt det her, for jeg husker jo ingenting selv, siger Jette Bach, hvis organer i de følgende dage begyndte at sætte ud. Hun lå på intensiv og i koma i 16 dage, mens lægerne kæmpede for at finde ud af, hvad der var galt. Undervejs fik Lars Hansen at vide, at han muligvis skulle forberede sig på at tage afsked med sin hustru. Det så virkelig skidt ud. 48 timers dialyse og fire måneders sygemelding Da en overlæge til sidst vælger at gennemgå perioden op til Jettes sygdom sammen med Lars, nævner han hændelsen oppe i Thisted, hvor Jette faldt i den oversvømmede gade. Det får lægen til at reagere, og han mistænker med det samme, at hun kan være smittet med leptospirose. Der bliver taget blodprøver, som bliver sendt til analyse hos Statens Serum Institut, og de bekræfter mistanken, imens Jette gennemgik dialyse i 48 timer, hvor hendes blod blev renset for bakterier.

Billedet her er taget i Thisted den 27. juli 2021, da Jette Bach snublede på kantstenen og slog hul på begge knæ. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix