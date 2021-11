Jens fortørnet over forhold på valgsted: - Det kan lægge hele byen ned

Tirsdag formiddag omkring klokken 9.15 steg Jens Ahm på sin cykel og cyklede de cirka 300 meter hen til Vestergadehallen på Vestergade i Silkeborg for at stemme til kommunalvalget. Synet der mødte ham, gav ham et chok.

- Der var kun en indgang, som også blev brugt som udgang. Så går man og gnubber sig op og ned ad hinanden. Det er jeg meget fortørnet over, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Ahm fortæller, at der både var kø for at komme ind og ud, og han spurgte til, om man ikke kunne åbne for nødudgangene i den ene ende af hallen for at få en udgang.