- Jeg ville ønske, at han var blevet ramt af kræft i stedet

Hun fortæller, at indlæggelsen er hård for Viktor, og at han ikke vil noget, når hun ikke er der.

- Viktor har en hverdag nu, hvor det er to ud af 24 timer, at han får spist og drukket og gået på toilet, fordi det er de to timer i døgnet, vi er der.

- Jeg oplever jo at have mistet et barn, som har været enormt glad og faktisk har villet livet, og som nu ligesom bare er væk, siger hun.

Psykiatrien skal prioriteres

Mathilde Jørgensen ønsker, at der skal sættes flere penge af til psykiatrien, og at der lige som der findes kræftpakker også skal være psykiatripakker.

- Bare ved mistanke om kræft, så er der jo ikke ventetid på, at nu skal vi lige se om det passer. Når diagnosen så bliver stillet, er der også behandling med det samme, og der er også hjælp til de pårørende. Men i psykiatrien kæmper man for hver en meter.