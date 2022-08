Inger og Jørn viser livsværk frem - folk kommer i busser langsvejs fra

Selvom de bruger omkring tre timer om dagen blandt de mange planter, kan ingen af dem forestille sig at blive træt af den.



- Når vi står op, begynder vi allerede at planlægge, hvad vi skal ud at lave i dag. Haven betyder meget, for vi går mange timer herude, og vi taler meget om haven. Det føles ikke som en pligt, for vi kan jo bare lade være, siger Inger.

Den gennemførte have er ikke kun til glæde for dem selv. Faktisk kommer folk langvejs fra for at blive inspireret.