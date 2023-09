Inger Margrethe endte i vin og afmagt - nu frygter hun det samme for andre

Inger Margrethe Sørensen var opløst i vin og tårer og afmagt. Hun sad i køkkenet og drak rødvin, fra hun stod op. Hun havde kæmpet med at komme ud af sin medicin, og under corona var hendes depression blevet forværret. - Jeg gik ned med flaget. Jeg har ikke lyst til at leve, det er et helvede at slå øjnene op om morgenen, når jeg vågner, siger hun. Hendes egen læge afviste at indlægge hende på en psykiatrisk afdeling. - Så sad jeg her og drak rødvin, fra jeg stod op, for jeg kunne ikke magte noget, siger 70-årige Inger Margrethe Sørensen i sit køkken. Forgæves ringede hun flere gange til Livslinien, som rådgiver, hvis man har selvmordstanker, men ingen tog telefonen. - Jeg kunne ikke magte noget. Jeg er godt klar over, at det er fordi de har mega travlt, siger Inger Margrethe Sørensen fra Sejs-Svejbæk.

I stedet ringede hun til en vagtlæge, som indlagde hende med det samme. 'Det er horribelt' I det finanslovsudspil, regeringen præsenterede sidste uge, står Livslinien til at gå fra 7,9 til 7,7 millioner kroner i tilskud. Da Inger Margrethe Sørensen læste det, blev hun forfærdet. Forfærdet over udsigten til, at Livslinien må lukke sin afdeling i Aarhus. Hun frygter, hvad det kan få af konsekvenser, hvis Livslinien bliver mere presset, end den er i dag.

quote Vi er mange, som ikke har kræfterne til at gå ud og råbe op Inger Margrethe Sørensen, Sejs-Svejbæk

- Jeg synes, det er horribelt, jeg synes, det er forfærdeligt, siger Inger Margrethe Sørensen om udsigten til, at kontoret i Aarhus må lukke.

Hun håber derfor, at hun kan være med til at råbe politikerne op.

- Vi er mange, som ikke har kræfterne til at gå ud og råbe op. Sådan er det jo tit med svage grupper. 'Vi strækker hver en krone'

Livslinien modtog 215.000 indringninger på telefonrådgivning i 2022 og havde kapacitet til at bevare lige over 16.000, så mange ringer forgæves eller skal prøve mange gange, før de kommer igennem.

- Vi strækker hver en krone, og vi er allerede så hårdt spændt for med afdeling i København og Aarhus, så der er desværre slet ikke midler til at kunne fortsætte driften, selvom vi i virkeligheden ikke er så langt fra målet, siger direktør Jeppe Kristen Toft.

Derfor er det ikke muligt for eksempel at forkorte åbningstiderne eller skære i bemandingen.

Om Livslinien Livslinien blev stiftet i 1994 på grund af Initiativtager Morten Thomsens egen erfaring med manglende hjælp efter selvmordsforsøg. Livslinien arbejder på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark

Livslinien og Livsliniens tilbud skal være generelt kendte

Livslinien ønsker at fjerne tabuer omkring selvmord

Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05 Kilde: Livslinien arrow-down

Fandt ingen hjælp Inger Margrethe Sørensen bor i Sejs-Svejbæk. Indtil 1990 arbejdede hun som lærer, men fik et sammenbrud på grund af et forhold og en abort, som gjorde, at hun ikke kunne arbejde som lærer. I 1999 fik hun en førtidspension. - I starten af 00'erne havde jeg en del selvmordsforsøg, fordi jeg stod med en tomhed. Ingen mand, ingen børn, jeg identificerede mig med at være skolelærer, men det var jeg ikke mere. I 2021 ville hun gerne ud af sin medicin og henvendte sig mange steder, men det lykkedes ikke at få hjælp, og hun endte i køkkenet med rødvin i glasset.

quote Regeringen har selv fremhævet selvmordsforebyggelse som et af de prioriterede områder i 2024, og de står med en organisation i hænderne, som enormt gerne vil bidrage Jeppe Kristen Toft, direktør, Livslinien