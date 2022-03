Ingeniør dumper kontroversielt og forfaldent byhus

Hos flere af de naboer, som TV2 ØSTJYLLAND tidligere har talt med, er holdningerne da også vidt forskellige. Nogle mener, at bevaringsværdien vejer højest, mens andre mener, at det er bedst tjent med at blive revet ned.

TV2 ØSTJYLLAND talte i sidste uge med formanden for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, Martin Jakobsen. Og efter at have set billederne af husets indvendige tilstand, holder han fast i, at huset skal bevares.

- Jeg er ikke vildt overrasket, man kan godt se udefra at huset er i en dårlig stand. Det laver ikke om på at den arkitektoniske- og kulturhistoriske kvalitet er meget høj. Men når man ser billederne, så er der en kæmpe stor udfordring, det er synligt for enhver, siger Martin Jakobsen.