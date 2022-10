Ingen nye bænke: Trætyveri får enorme konsekvenser

"Der mangler noget på billedet."

Sådan indleder Silkeborg Kommune sit seneste opslag på Facebook. Og det, der mangler på billedet, er træ og brænde for intet mindre end 250.000 kroner.

Det betyder, at der kan komme til at mangle træ på kommunens shelterpladser, at der ikke kan blive bygget nye bænke, træbroer og trapper, samt at der ikke kommer afmærkningspæle op på vandreruter og naturstier.

Det er kommunens konklusion på tyveriet.

Der er stjålet omkring 20-25 rummeter brænde, 1000 planker og 500 afmærkningspæle i robinietræ.

Kommunen har været i kontakt med sin leverandører, som har oplyst, at det ikke er til at skaffe nye robinieplanker og -pæle fra Østeuropa, da de østeuropæiske lande selv bruger deres træ til energiformål i stedet for russisk gas.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på en kommentar fra Silkeborg Kommune, der har meldt tyveriet til politiet.