Ingen håndsrækning fra minister i sag om grødeskæring

TV2 ØSTJYLLAND har spurgt miljøminister Lea Wermelin til den konkrete sag fra Silkeborg. Må borgmester Steen Vindum bestille en grødeskæring til på fredag, hvis han mener, det er nødvendigt? Ja eller nej?

- Det er rigtig vigtigt at sige, at der er regler for, hvordan man som kommune skal gå til den opgave med både at kunne sikre, at landmanden kan få afvandet sine marker, men jo også at man passer godt på natur og miljø imens, og derfor kan man ikke lade være med at følge de regler, der er. Man skal vurdere, om det gør skade på den natur og det miljø, man gerne vil passe på, og jeg har en klar forventning om, at Silkeborg, ligesom alle andre kommuner, følger de regler, der er, siger Lea Wermelin, som også pointerer, at hun ikke mener, grødeskæring uden videre løser alt.



- Det kan hurtigt blive lidt en religionskrig, og det er vigtigt at sige, at grødeskæring løser ikke problemet alene, så hvis man vil sikre, at Gudenåen, som har gået over sine bredder af nogle omgange, skal man have mere langsigtede løsninger, hvor får man vandet parkeret henne, hvordan kan man skabe helhedsorienterede løsninger, siger miljøministeren.

Hun har tidligere holdt møder med borgmestrene i Gudenåens kommuner om problemstillingen, forklarer hun.

- Om hvordan vi kan skabe en helhedsløsning, så man ikke får vand i kælderen eller på landmandens marker, men hvor vi også passer godt på natur og miljø. Det må være det, der er målet, siger Lea Wermelin.