Indsatsleder efter dødsbrand: - Alt der kunne brænde stod i brand

- Da det første køretøj fra station Fårvang kommer frem, er det til et overtændt sommerhus. Ilden er gået igennem taget. Sådan lød det fra de første på stedet, da der i nat kom melding om brand i et sommerhus i Teglgårdsparken nær Fårvang, fortæller indsatsleder på stedet Michael Sønderhaven, Midtjysk Brand & Redning. Det viste sig senere, at en person var i sommerhuset, og at vedkommende senere blev fundet død.

Branden blev anmeldt omkring klokken 01.15, og brandvæsenet var hurtigt på stedet. Alligevel var det ikke til at redde ret meget. Foto: Peter Erfurt



I første omgang handlede det for brandvæsenet om at danne sig et hurtigt overblik. Sommerhusområdet ligger i et område, hvor der er masser af træer og bevoksning, og det var en reel bekymring, at den voldsomme brand kunne sprede sig til andre sommerhuse. - Billedet derudefra var, at alt der kunne brænde stod i brand. Så opgaven blev at få dannet et overblik, når det ser så voldsomt ud, og så komme i gang med slukningsarbejdet, fortæller Michael Sønderhaven.

quote Vi gik med en formodning om, at så længe vi ikke kunne bekræfte, at vedkommende var andre steder, så måtte personen jo være inde i huset Michael Sønderhaven, indsatsleder

Ikke meget tilbage Indsatsen blev også påvirket af, at der var melding om, at en person var tilknyttet adressen. - Vi gik med en formodning om, at så længe vi ikke kunne bekræfte, at vedkommende var andre steder, så måtte personen jo være inde i huset, forklarer indsatslederen. Den formodning viste sig senere at blive til virkelighed, da en person blev fundet død i huset. Politiet har ikke hverken be- eller afkræftet, om der er tale om den person, som har tilknytning til adressen. For brandvæsenet tog det omkring to og en halv time at få branden under kontrol. Der er ikke meget tilbage af huset, konstaterer indsatslederen. - Sådan et træbeklædt sommerhus, som er fuldt overtændt, da vi kommer derud, er det svært at redde noget af.

Det nedbrændte sommerhus ligger i sommerhusområdet Teglgårdsparken lidt vest for Fårvang. Foto: Google Maps