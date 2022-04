Ikonisk sko fylder 50 år

De fleste troede nok, at den for længst var død og borte, men Kawasaki-skoen lever endnu og har tilmed 50 års jubilæum i år. Og selvom navnet klinger japansk, så er kawasaki-skoen faktisk designet i Danmark - Nærmere bestemt ligger hovedsædet i Funder, og her håber man på et snarligt comeback til den flade kanvassko.