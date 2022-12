Ikonisk iskiosk i brand

Louise Madsen fik fredag eftermiddag et frygteligt opkald: Hjejlekiosken brænder.

Hun har forpagten den ikoniske Hjejlebygning i over et årti.

- Det var ikke rart, det må jeg sige. Jeg er rigtig, rigtig ked af det, siger Louise Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandvæsenet er stadig på stedet, men ilden, der opstod i taget, er slukket. Teknikerne har endnu ikke undersøgt stedet, så Louise Madsen ved stadig ikke, hvordan branden opstod.

- Jeg har ikke rigtigt overblik over skaderne og ved ikke, hvor galt det er gået. Jeg tror ikke, der er sket større bygningsskade, men brandvæsenet var nødt til at lave et stort hul i taget for at komme ind, siger hun og tilføjer:

- Der er rigtig meget vand over det hele, fordi det skulle slukkes i en fart, så lige nu drypper det ned alle steder.