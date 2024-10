Fan i oprør: - Ikke en Superliga-klub værdigt

- Udfordringen er, at den vej, vi skal gå ned til vores biler, går gennem et skovområde på en jordsti. Når det så er en aftenkamp, så er det bælgravende mørkt og der var helt mudret, fortæller Flemming Skall og tilføjer:

Det mindste man kan forvente

Forud for Silkeborgs kamp mod AaB blev udebanefansene anvist et bestemt sted at parkere. Det har Flemming Skalls det fint med.

- Som minimum kan vi så forlange, at det er oplyste områder, så vi ikke skal gå igennem mørke områder og mudderpøle, siger han.

Udebanefansene skulle gå 1,1 kilometer fra parkeringspladsen, men det er lige meget for Flemming Skall.

Det handler om respekt for holdene indbyrdes.

- Vi skal være gode værter for hinanden, når vi kommer på stadion, og så tilbyder man os en mudret sti. Det eneste, de får ud af det, er, at så finder klubberne en anden parkeringsplads. Så er det, det hele jo bliver lige meget, pointerer han.

- Det er kommunens ansvar

TV Midtvest har spurgt Silkeborg IF om de forhold, som udebanefansene har haft. De skriver i et skriftligt svar, at ansvaret ikke er deres.

- Stien, vi anbefaler udefans at parkere på, er netop en anbefaling. Det er noget, vores sikkerhedschef og politiet har anbefalet udefans af sikkerhedsmæssige årsager. Det er ligeledes den hurtigste og nemmeste vej ind og af Jysk park med bil, skriver Silkeborg IF og tilføjer:

- Vi skal beklage, at der er mørkt og mudret på stien, men det ligger under Silkeborg Kommune at vedligeholde stien. Han skal være velkommen til at parkere, lige hvor han vil, men vi holder af sikkerhedsmæssige årsager fuldt fast i vores anbefalinger for udefans. Vi anbefaler i øvrigt også parkering ved Silkeborg Ungdomsskole.