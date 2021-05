Idrætshal lukker og formanden smækker døren efter sig

Aage Hoberg valgte i januar at fratræde som formand for hallen og udtræde af bestyrelsen i frustration over kommunens manglende forståelse for de økonomiske udfordringer.

- Vi har jo i mange år ligget i den situation, at vi har følt, at økonomien ikke står mål med det der forventes, at vi skulle yde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommune venter på en underskrift

Kommunen har forsøgt sig med en tilskudsfordeling til selvejende haller, men STIF-hallen i Sorring har som den eneste hal takket nej til den økonomisk aftale.

- Vi vil gøre alt, for at det her kan lade sig gøre. Men det kan ikke lade sig gøre, hvis vi får det, der er tilbuddet til lige nu, siger Aage Hoberg.

Men ifølge formanden kultur- og idrætsudvalget i Silkeborg kommune Johan Brødsgaard (R), er kritikken af økonomien ikke velbegrundet.

- Jeg ved, at vi (kommunen, red.) kan drive en kommunal hal for 500.000 kroner. Nu fremlægger vi en aftale til dem for 800.000 kroner.