Ibi-Pippi har nået grænsen - nu er det meldt til politiet

- Du er ikke velkommen i den her bydel længere. Det hærværk, du går og laver, vil blive straffet med døden.

Sådan lyder det i nogle af de mange beskeder, kunstneren Ibi-Pippi Orup Sommer har modtaget fra en fremmed mand, efter hun flyttede til Aalborg fra Silkeborg Kommune for et år siden.

- Jeg kan jo ikke vide, hvor konkrete det her menneskes trusler er, men jeg ved, at det er over en lang periode, han har haft brug for at udtrykke det her ønske om at slå mig ihjel, og det skræmmer mig, siger Ibi-Pippi.

Hun er vant til modtage mange beskeder og kritik, for de ting, hun er kendt for, provokerer mange.

- Jeg har modtaget mange beskeder fra folk, der siger, jeg er en stor idiot, eller at jeg skal spærres inde i lang tid, eller ikke kan finde ud af mit job, eller at jeg er et dumt svin, siger Ibi-Pippi.

Hun er blandt andet kendt for at have samleje med en IPhone i Føtex for at sætte fokus på materialisme, for sit kønsskifte fra mand til kvinde og en fængselsdom for hærværk mod et Asger Jorn-maleri på Museum Jorn i Silkeborg.

- Altså jeg er helt med på, når du stiller dig frem og gør de ting, jeg har gjort, så har det nogle konsekvenser, og det må du finde dig i. Du må stå på mål for, at der er nogle personer, der har brug for at udtrykke deres mishag med dig, men direkte dødstrusler over en længere periode, det, synes jeg, er over stregen, siger kunstneren.

Konkrete steder og børn i beskederne

For Ibi-Pippi er grænsen nået for, hvad hun mener, hun som kendt person skal stå på mål for. Det skyldes især, at beskederne indeholder trusler mod at opholde sig konkrete steder i Aalborg, hvor hun har været og at hendes børn også bliver nævnt i beskederne.

- Det gør mig utryg, det gør mig meget utryg. Det er steder, der aldrig har været fremme på sociale medier eller andre steder, siger Ibi-Pippi.

Når trusler bliver så konkrete, er det netop noget af det, der får fokus hos politiet.

- Jo mere konkrete sagerne bliver, og jo mere konkret en gerningsperson bliver i forhold til truslerne, jo mere alvorligt tager vi dem også, siger Preben Klitgaard, der er leder af Det Kriminalpræventive Sekretariat ved Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi bekræfter, at sagen er anmeldt og efterforskes hos dem, men de kan ikke kommentere på en igangværende sag.

- Der er ingen tvivl om, at når man kommer herind og anmelder trusler, så tager vi det alvorligt, og vi forsøger at efterforske os frem til, hvem modparten er. Og ud fra det må vi sige, at man skal være klar på, når man anmelder det, at det potentielt kan ende i en retssag, siger Preben Klitgaard.

Strafferammen for at fremkalde alvorlig frygt hos andre med trusler er bøde eller op til to års fængsel.

Under coronapandemien var antallet af anmeldte trusler på sit højeste, men det er siden faldet, og i 2023 blev der registreret 362 sager om trusler i Nordjylland ifølge Danmarks Statistik.

Ibi-Pippi har ikke lavet kunst på offentlige steder i Aalborg og ved ikke, om det er noget bestemt, der har gjort den nordjyske mand bag beskederne vred. I mandags begyndte Ibi-Pippi at afsone sin fængselsstraf - TV2 Nord besøgte hende i hjemmet i Aalborg inden da.

TV2 Nord har taget kontakt til manden bag truslerne, men har ikke fået svar. Derfor er stemmen sløret.