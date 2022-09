I Ry frygter de ny hurtig jernbane

- Vi frygter, at hvis der kommer den hurtige linje mellem Silkeborg og Aarhus, så udsulter man økonomien for Arriva i at drive en jernbane mellem Ry og Skanderborg, og vi er bange for, at den halvtimesdrift, vi har fra Ry i øjeblikket, bliver til timedrift, siger Karl-Erik Jørgensen og fortsætter:

- Det vil sige, at man forringer vilkårene for dem, der skal på uddannelse, men også de unge mennesker, der skal ud at more sig om aftenen. Nu har vi trods alt haft station i Ry i 152 år, og det skulle nødig blive forringet eller helt forsvinde, siger formanden for borgerforeningen, der også har en økonomisk bekymring.

- Vi bekymrer os meget for, om priserne på huse bliver forringet, hvis vi ikke har den gode togforbindelse, siger Karl-Erik Jørgensen.