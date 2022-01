Hoppede ind ad vinduet om natten: Får fem års fængsel for at voldtage 68-årig

Gennem næsten tre timer voldtog og på anden vis forulempede en 32-årig mand fra Silkeborg en 68-årig kvinde i samme by.



Det slog retten fast, da der torsdag faldt dom i sagen. Fem års ubetinget fængsel lyder dommen over den 32-årige mand, da sagen blev afgjort ved retten i Viborg.

Han var anklaget for natten til torsdag den 25. marts 2021 at kravle ind ad et åbent vindue til den 68-rige kvinde, der lå og sov. Manden, der dengang var 31 år, tiltvang sig forskellige former for samleje med kvinden samt, hvad politiet i en pressemeddelelse oven på dommen kalder for ”andre seksuelle forhold end samleje”.

Stod på i næsten tre timer

Manden forhindrede samtidig den 68-årige kvinde i at flygte fra lejligheden, hvilket hun dog fik held til efter, overfaldet havde stået på i næsten tre timer.

Manden fik fat i hende igen og trukket hende tilbage i lejligheden, men kvinden havde nået at råbe så meget op under flugten, at naboerne hørte hende og kom til og fik overmandet manden.