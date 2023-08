Hjemsted for flagermus er fældet ulovligt - nu skal der plantes nyt

Flere træer langs Remstrup Å, der kan være hjemsted for beskyttede flagermus, er på ulovligvis blevet fældet.

Det skriver Silkeborg Kommune på dere facebookside.

Ifølge opslaget er der tale om to forskellige sager, som kommunen nu forsøger at rette op på.

På østsiden af åen har en grundejer fældet fire træer, der var bevaringsværdige, uden at søge om dispensation.

På vestsiden har en nabo fældet 'mange træer' på kommunens grund, der har været hjemsted for beskyttede flagermus.

Ifølge kommunen er der i dette tilfælde tale om en overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, planloven og straffeloven.

Nye træer skal plantes

I sagen med de fældede træer på østsiden af åen, har kommunen lavet en aftale med grundejeren om, at der genplantes nye tre-fem meter høje træer i efteråret.

I sagen på den modsatte side af åen har kommunen bedt eksperter undersøge, hvor stor skaden er.

Derefter vil kommunen stille et erstatningskrav og kræve, at træerne bliver genplantet, eller at skaden på anden måde bliver rettet op.



I begge tilfælde har de ansvarlige erkendt og beklaget fejlene.

Silkeborg Kommune opfordrer til, at man kontakter dem, hvis man er i tvivl om, om et træ er bevaringsværdigt.