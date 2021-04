Historisk ejendom fortsat til salg: - Ventetiden slider på os

Selvom Jakob Swarts fra Oasehøjskolen gerne stod med købsaftalen i hånden allerede, er han fortsat optimistisk omkring højskolens fremtid på Oustruplund.

- Jeg er rigtig glad for at kommunen har valgt at værdsætte skole og bygningernes drift højere, end hvad de kan få ind af indtægter. Der tænker jeg, at vi har gode muligheder for at byde ind næste gang, siger han.

Alle beslutninger kan laves om

Men spørgsmålet er, om der kommer en næste gang.

Står det til byrådsmedlem i Silkeborg Kommune Svend Thue Damgaard (A), bør Silkeborg Kommune genoverveje salget af Oustruplund.

- Hvis man kun kan få en meget lav pris for noget, som er vurderet meget højere af ejendomsmæglere, så skal vi overveje, om vi skulle bruge det til kommunale aktiviteter, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det er jo ikke længere tid siden end september, hvor et enigt byråd – og hvor du også – stemte for et salg. Skulle I ikke have tænkt over det dengang?

- Jo, vi burde jo nok have tænkt os om noget før, siger Svend Thue Damgaard (A).