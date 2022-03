Historisk båd kommer med på den grønne bølge

Tommy Gubi Duelund fortæller også, at man får mulighed for en anden oplevelse, og at man stadig har mulighed for at vælge en af de andre både.

I december 2020 fortalte den tidligere direktør for Hjejleselskabet til TV2 ØSTJYLLAND, at de ville skifte til elmotor i seks af de andre både. Siden er Tommy Gubi Duelund i januar 2022 trådt til som ny direktør, og Hjejleselskabet vælger nu at tage udviklingen en båd ad gangen.