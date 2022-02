Her får kriminelle forbud mod at gå i byen

Netop som de fleste restriktioner er blevet løftet, og der er blevet åbnet for nattelivet igen, vil Midt- og Vestjyllands Politi gøre det sværere for nogle kriminelle at deltage.



Det sker, fordi kredsen indfører i alt fem såkaldte nattelivszoner fordelt i Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg.

Er man blevet dømt og har fået forbud mod at deltage i nattelivet, så vil man nemlig kunne straffes for at bryde forbuddet, så snart man bevæger sig ind i zonerne i visse tidsrum, oplyser kredsen i en pressemeddelelse.