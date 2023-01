Her er Museum Jorns nye direktør

Den 1. april stiller Julie Rokkjær Birch sig i spidsen for Museum Jorn i Silkeborg. Hun afløser Jacob Thage, der har været direktør i 15 år.

Hun kommer fra en stilling som direktør på museet KØN i Aarhus.

Hun kommer blandt andet til at stå i spidsen, mens museet skal finde nye rammer i stedet for de eksisterende, der ligger udenfor Silkeborgs bykerne.

- Der er gennem årene blevet gjort et beundringsværdigt stykke arbejde på museet, som takket være stærke støtter har nået et flot internationalt niveau. Det arbejde vil jeg gerne bygge videre på ved blandt andet at forbinde museets aktiviteter endnu mere med Asger Jorns rebelske praksis og filosofi, siger Julie Rokkjær Birch i en pressemeddelelse.