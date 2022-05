Her er forårets profil i Superligaen

Som ung seniorspiller tørnede han ud i den fjerde- og femtebedste danske fodboldrække.

- Jeg tror, at min vej har passet til mig, og hvem jeg er. Og jeg tror egentlig også, den kunne passe mange andre. Og så har jeg selvfølgelig haft et talent og arbejdet godt for det, siger Nicolai Vallys til Tipsbladet.

Randerstræner peger på Vallys

Randers-træner Thomas Thomasberg var en af de trænere, der havde Vallys øverst på sin stemmeseddel.

- Jeg giver fem point til Vallys, der ud over flotte mål og assister løber mange højintense meter. Han har et overblik og teknik, der gør ham til en nydelse at følge på banen.

- Derudover vil han også gerne deltage i defensive pligter. Utrolig udvikling hos en spiller, mange ikke kendte for et par år siden. Flot sæson sammen med årets hold Silkeborg, siger Thomasberg til Tipsbladet.