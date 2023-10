Henry skal genhuses i et halvt år

Det betyder, at han og hans kone og deres hjemmeboende søn skal genhuses i en beboelsesvogn, som bliver stillet op på grunden.

Nu har Henry Bitsch af sit forsikringsselskab fået at vide, at der kommer til at gå seks-otte måneder, før huset er blevet affugtet og igen gjort beboeligt.

Det kraftige regnvejr, der ramte Østjylland tirsdag, har haft store konsekvenser for Henry Bitsch og hans familie.

Beboelsesvognen ankommer ifølge Henry Bitsch på tirsdag.

- Vi tager det med godt humør, men det er da en træls situation at skulle undvære sit eget hus i over et halvt år, siger han.

Beboelsesvognen er 8 x 2,5 meter og har sovepladser til fire. Familien må også gerne have deres hund boende i vognen.

- Det er vel lidt som at være på en meget lang campingferie. Men heldigvis bor min svigerfar på den anden side af vejen, så vi kan komme over og låne hans stue, hvis vi får brug for lidt mere plads, siger Henry Bitsch.