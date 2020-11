Henrik kæmper stadig, selvom ekstremister vil det anderledes: - Jeg blev grebet af så stor en vrede

Det er hærværk, som to mænd for nylig blev dømt for, men også et tegn på, at vi bevæger os i retning af mere antisemitisme, lyder det fra Henrik Chievitz.

- Der er noget forrygende galt. Hvis vi har en foredragsaften, så har vi politibeskyttelse. Det er fuldstændig langt ude, og det krænker mig dybt.

Samme billede gør sig gældende ved adskillige jødiske institutioner, kulturhuse og synagoger, der er under konstant bevogtning. Henrik Chievitz er heller ikke alene med sin opfattelse. I den årlige trusselvurdering fra PET, vurderes det at terrortruslen fra højreekstremister i Danmark er øget og nu er af sådan en karakter, at niveauet er gået fra begrænset til generel.