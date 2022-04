Hele Oles krop føles som is på en knækket tand - en kamp at få hjælp

- Bare i Region Midtjylland tænker man, at der er omkring 300.000 smertepatienter. Og hvis man vil give bare de sværeste af dem et tilbud, så er vi over 25.000. Vi har måske en kapacitet på mellem 1.500 og 2.000 om året. Der er et kæmpe hul, som vi aldrig kommer til at fylde op, siger Randi Eltved.

Hvis nogle patienter får at vide af deres læge, at de kan få den bedste behandling her, og de så får en tid, der ligger et eller to år ude i fremtiden. Kan du forstå, at de synes, at det er urimeligt?

- Jeg kan forstå, at det er meget urimeligt, for det er jo mennesker, der lider, siger Randi Eltved.

Politisk fokus bar ikke frugt

I 2018 satte Region Midtjylland to millioner kroner af til netop at nedbringe ventetiderne på de offentlige smerteklinikker i regionen. Dengang lå ventetiderne gennemsnitligt på 78 uger i Silkeborg og fem uger i Aarhus.



De ekstra millioner skulle øge kapaciteten på regionens to smerteklinikker og sørge for, at der i alt skulle være 157 ekstra forløb på Smerteklinikken i Silkeborg og 52 på Smerte- og hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital.