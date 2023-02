Heftig debat om nøgenbadere: - De er ikke specielt attraktive

Han er træt af, at vinterbadere ifølge ham stiller sig til skue på badebroen, og han mener, det er respektløs over for de børn, der går tur i området.

I Silkeborg er det ikke alle brugere af de smukke omgivelser ved Almind Sø, der er lige begejstrede for, at mange vinterbadere bader nøgent.

- Der skal være en eller anden form for respekt. Det er bare det, jeg efterlyser. Jeg synes godt, de kunne tage lidt tøj på. Man kan ikke undgå at se det. De er heller ikke specielt attraktive, siger han.

- De mennesker, der kommer herned, skulle måske stå derhjemme og taget tøjet af, kigge sig selv i spejlet og spørge: Er det her nu også en god idé, siger Per Rosted Bang og tilføjer:

Han mener også, at der er nøgenbadere, der går ned på badebroen for at 'flashe' bar hud og f.eks. tager armbøjninger uden tøj på.

Mange af nøgenbaderne kommer fra den lokale vinterbadeklub Almindwellet, som tæller omkring 2.500 medlemmer.



Rune Schjødt er en af dem.

- Jeg er en af dem, der ikke er så køn at kigge på, men jeg er da glad for, at der er nogen, der ser mig også. Jeg har et håndklæde omkring mig. Jeg går hen til stigen og hænger det på trappen, går ned i vandet og tager håndklædet på igen bagefter og går op og sætter mig i saunaen, siger Rune Schjødt.

Hvorfor kan du ikke bare tage badetøj på, når du bader?

- Når du har badetøj på, så har du det kolde vand omkring dig hele tiden, siger han.

Ophedet debat

På de sociale medier raser debatten også. F.eks. på Silkeborg Kommunes Facebook-side og Midtjyllands Avis' Facebook-opslag om situationen.

En silkeborgenser er utilfreds med, 'at der ofte står nøgne mænd og damer, der mener, deres rynkede krop skal være til skue for børn og andre, der bare vil gå en tur'.

Nogle skriver, at de gerne selv vil vælge, hvornår de 'udsættes for andres nøgne kroppe', og at de ikke ser nogen grund til, at vinterbaderne 'svinger rundt med tissemanden'.

Andre mener derimod, at børn - og alle andre for den sags skyld - har godt af at se forskellige slags kroppe og derigennem få et mere afslappet forhold til egen krop. Nogle kalder også kritikken for 'nypuritansk krænkelsesparathed'.

Politimesterforeningen stadfæstede i 2006, at det generelt er tilladt at bade nøgen på de danske strande.