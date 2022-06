Har du set hende? Model af nøgen, gravid kvinde efterlyst

En gine af en nøgen, gravid kvinde er forsvundet fra kunstudstillingen Ancient Future ArtWalk, der står i skoven ved Himmelbjerggården i Ry.

Og det har nu fået ejeren til at bede om hjælp i en efterlysning på Facebook.

- Vi har været rundt for at lede efter hende i skoven, men ikke fundet noget. Nu håber vi, at efterlysningen kan skabe noget opmærksomhed, så vi kan få hende tilbage. Hun er en vigtig del af udstillingen, siger ejer og leder på Himmelbjerggården Aslaug Færch Johnsen.