Handicapadgang forsinket: Nu kommer kommune med nyt løfte

Trods skiltet garanterer Johan Brødsgaard dog, at en god løsning for kørestolsbrugerne er på vej.

- Skiltet er et resultat af, at projektet har måttet udskydes på grund af materialemangel, og at projektet har vist sig mere komplekst på entreprenørens side, siger Johan Brødsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forklarer, at det blandt andet er søbadets runde broer, der har gjort det svært at få koblet den nye løsning sammen med det eksisterende.

- Jeg blev tidligere på måneden givet en tidslinje, hvor der stod, at det kunne lade sig gøre inden for august. Nu har dem, vi har til at lave projektet, været derude, og det har bare vist sig mere komplekst end som så.

Men du tror, at det bliver bygget inden nytår?

- Ja, det er sat til at blive monteret i uge 40 (4.-10. oktober, red.).

- Vi har hele tiden haft dialog med Danske Handicaporganisationer, og de har nikket til projektet og været okay med den måde, vi har kørt det på, siger Johan Brødsgaard.

Hvordan har du det med, at det blevet forsinket så mange gange?

- Selvfølgelig kan man altid tænke sig, at det skulle gå hurtigere, men vi har egentlig fuldt den tidsplan, som har holdt, indtil vi ikke kunnet få det lavet færdigt i august.

- Der kommer til at være en god handicaptilgang for vinterbaderne i år og til næste år for sommerbaderne.