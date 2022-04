Hærværk mod nationalt klenodie

Der er fredag kort før kl. 13 begået hærværk mod et af Museum Jorn i Silkeborgs hovedværker.

Det drejer sig om Asger Jorns 'Den foruroligende Ælling', der betegnes som et nationalt klenodie.

- En person, som efterfølgende er arresteret af politiet, har skrevet med permanent tusch direkte på værket, og har overhældt det med kontaktlim. I øjeblikket arbejder malerikonservator på billedet i et forsøg på at forhindre så mange permanente skader som muligt, oplyser Museum Jorn i en pressemeddelelse.

- Det er dybt tragisk at et billede, som netop symboliserer kampen mod afmagt og tit tolkes som et af Asger Jorns antikrigsbilleder er blevet genstand for et sådant overgreb. Jorns foruroligende Ælling er kendt og elsket af hundredtusindvis af børn i Danmark, lyder det videre fra museet.

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sige om skaderne kan udbedres.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at det er en 44-årig kvinde, som er anholdt i forbindelse med hærværket begået mod maleriet.

Kvinden vil blive løsladt efter end afhøring.



Artiklen opdateres med citater fra museumsdirektør Jacob Thage.