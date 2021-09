Hækling reddede Josefines liv - nu lever hun af det

Reddede hendes liv

Josefine Bjørn Knudsens passion for at hækle startede for ni år siden, da hun som gymnasiepige blev syg og var indlagt på grund af anoreksi.



- Der oplever jeg for første gang, at når jeg sidder med det her håndarbejde, så fokuserer mine tanker for en gang skyld på noget andet, end hvor dårligt jeg har det, fortæller hun.

- Det er ikke noget, jeg gør som flugt længere. I dag er det, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi jeg hele tiden har lyst til at finde på nye ting.